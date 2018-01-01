أبراج يوم الجمعة 2018/5/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود اليوم5/18: مصدر سعادة لكل من حوله لكن متردد بالحزم من علاقاته العاطفية، صادق، مخلص، يحب الترتيب والتنسيق، أليف، يوجد في عينه شهوة الوصول إلى مايريد، يكره الحدود، ومثال للصديق الوفي، يساعد دون أن يطلب بالمقابل، يحب العمل ويقدر لكن يكره المواجهة وصبور وعنيد ومتقلب أحياناً، حظ في مجال شخصي و عاطفي، زواج للبعض أو ولادة طفل، ظروف جديدة لكن يجب الانتباه من بعض الخسائر والتراجع المادي بسبب التغييرات على صعيد العقارات، بيع وشراء للبعض على صعيد مدار السنة، سنة فيها تنقل، وفيها نظرة جديدة، وفيها مغامرات، يبحث عما هو جديد، يدخل في صلب أي موضوع، هذه السنة جيدة لك، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: من الصباح راضي عن نفسك وتتوفر وسيلة اتصال حتى تحقق هدفك، وإذا لديك مقابلة فسوف تكون رابحة على الأغلب، زيارات، سفرات قصيرة، تسمع خبر جميل، لكن من المساء سوف تذهب لمشروع يخص العائلة وتقوم بتصليح وتتحمس لمشروع، يمكن وجود أجواء أعطال أو تصليحات أو قصة عائلية، عزز علاقاتك بالعائلة و حاول أن تعمل تقارب في وجهات النظر، وأن تقلص خططك لكي تسيّر اليومين القادمين، في النهار حركة واتصالات ومقابلات وفي الليل أمر عائلي يظهر فجأة مولود الحمل.

الثور: في فترة النهار بإمكانك أن تحقق ربح مادي وتنهمك في حسابات وديون أو قصة تتعلق بتعويض عملي أو هدايا، كن على طريقة الهر الذي ينام ويحتفظ في عين مفتوحة، المساء تشعر باستقرار وتلبي زيارات ولقاءات و تعامل صديق مع جيران وأخوة ووجود مودّة تساعدك على التألق مساءً مولود الثور.

الجوزاء: القمر عندك حتى ساعات المغيب، فرص جديدة تتوفر لتنطلق وتنجح والقمر يمدك بالحماس اللازم للمباشرة ويوجد تركيز علء ما اتخذته من قرارات، المساء قادر على اقناع كل من حولك بأنك موجود ووجودك فعلاً ضروري وحضورك لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وخاصةً في النهار همك مالي، الأمور تتغير من المساء حتى تحصل على الأمر المالي وفرصتك المالية، بالمعنى أن ميزانيتك تتغير ويوجد تحسين عليها بانتقال القمر من عندك إلى السرطان مساءً مولود الجوزاء.

السرطان: في بحر النهار لا تفتح أبواب مغلقة واعتبر ما فات مات و في نهارك تشعر بتراجع ملحوظ يطرأ على صحتك، يجب أن تتجنب المواجهات وانتبه لا تدخل أماكن مجهولة، دائماً النهار بالنسبة لك للتعب والازعاج، ولكن تحضّر بانتقال القمر إلى برجك وتكون بشوق جديد لفتح صفحات جديدة، وتنهي ما كان عالق وتضع حد لأحد كان يزعجك، ولديك قدرة عالية على التجارب والاحساس الفني، القمر غي برجك مساءً سوف تشعر بالطاقة الكونية وتتحول إلى حسن حظ والثقة تنمو عندك مولود السرطان.

الأسد: من الصباح تشعر بأن الغير يسعى لصداقتك، وحدسك جيد و يقودك نحو الأصدقاء لتعمل سلة وتسيطر على الأحداث وتحقق أمنية، نجاح مهني، تعمل دعوة غداء أو تندعي، تلتقي في وجوه جديدة، لكن مساءً يجب أن تنتبه من فراغ في الطاقة، ويجب أن تحفظ مسافة بينك وبين أحد من محيطك أحسن ما يسبب لك متاعب، انتبه على صحتك حتى لو شعرت بالضيق لكن دع أعصابك حديدية، وأنت تعرف السعر الواجب دفعه لكل سلعة، بالمعنى نشاط في النهار وتعب في الليل لك مولود الاسد.

العذراء: من الصباح تنجز عملك وتكتشف بعض الأمور وتزيل خلافات لكن مع الحذر والمجازفة ودون حساب، المساء تعثر علء طريقة كي تتخلص من ورطة أو احراج عن طريق صديق، المساء جيد لكي تعمل دعوة أو لقاءات أو اجتماعات وتحقق حلم أو تنضم لشلة للتسلية أو اذا تريد أن تفتش عن صديق، فابحث عن صديق مرح يخلق بك جو من الفكاهةويكون الحو باليومين القادمين للأصدقاء وللعلاقات لك مولود العذراء.

الميزان:في النهار أوضاع تخص أوراق، تدرس كل الاحتمالات، يحمل لك نهارك خبر من بعيد أو تخطط لمشروع أو قضية تخص قانون تقدر أن تتوصل لحل، ومساءً احتمال القمر يدعك تغضبك لزالك ابتعد عن المحظورات ولا تذهب إلى أماكن لا تعرفها، وانتبه على صحتك وسمعتك الطيبة، وانتبه على عملك وحافظ على توازنك، ممكن أن يكون لديك عمل لكن هذا العمل مع الغرباء أو مع السؤولين أو مع لهجة غير لهجتك، حاول ان تخلق مودة ورحمة هي كافية لتحصّل وتتألق مولود الميزان.

العقرب: ربح مالي عبر شراكة مالية مشتركة، اترك الموقف ينضج وراقب نفسك في بحر النهار، لا تدع الأوجاع تستفحل لأن ساعات المساء بانتقال القمر إلى برج السرطان حظ وارتفاع و أوقات جميلة قد تغير بعض المشاريع أو تقوم بزيارة أو تقوم بعملية اتصال مهمة و تتعاطى مع غرباء أو تهتم بثقافة غير ثقافتك، مساء تقدر أن تسيطر على الوضع وتسمع أخبار جميلة من أماكن بعيدة مولود العقرب.

القوس: من الصباح يوجد غضب ممكن تصطدم بخبر يخص شريك أو حبيب أو تخضع لقرار تشعر بأنك مجبر على المشاركة لكن بانتقال القمر إلى برج السرطان تحصل على فرصة غير منتظرة حول قسمة ممتلكات أو عائدات مالية مشتركة أو تدرس مشروع سفر لتطلع من أزمة مالية، بالمعنى قوة الشراكة المالية تظهر عندك مولود القوس.

الجدي: من الصباح صحصح باكراً، وعزز قدراتك وانجز أعمالك المتراكمة، صوّب أعمالك وراهن على الصح والتعاون، ومن المساء سوف تركز على الشراكة ممكن أن تشتد الانفعالات و يسود توتر تحتاج فيها لدعم خطواتك بهذا اليوم، وخاصةً بسبب قضية مهمة تبصر النور بمعنى فيما بعد، المال أقراض تسديد فواتير، تعزز علاقة شراكة، كل هذه الأمور تتغير مساءً، أهم شيء عندك مصالحة مساءً، حاول أن تعمل توازن مولود الجدي.

الدلو: ما زال الحظ إلى جانبك بإمكانك أن تعثر حل لمشاكلك تتحقق أمر وتعيد تنظيم بعض المسارات الخاصة فيك، بالعموم نهارك يحمل لك حظ مالي عاطفي، تترك شمس الحياة تدخل لك، لكن مساءً يتراجع المزاج ويحمل لك عمل و أشغال كثيرة ويعود الماضي يتدخل، و يوجد قسم من الدلو قصة شراكة جديدة أو توقيع على عقد أو فسخ عقد، مساءً انتبه على صحتك مولود الدلو.

الحوت: من الصباح قد تجد نفسك في خصام أحد من أفراد عائلتك أو أحد من طروحاتك أو عرقلة لأمر شخصي وتأخير على مواعيد، وفي ساعات المساء تتغير المعطيات يدخل الحظ لجانبك وتغير برنامجك لتلتقي مع الأحباب، تنشر الفرح والمتعة من حولك، والحيوية تخولك أن تخرج من أي مأزق، وقسم من الحوت يلعب دور الأطفال معهم دور كبير جداً ويتعلم منهم البساطة وعدم الوقوع قلق من دون سبب، بالمعنى يمارس هواية يحبها مساءً مولود الحوت.