الكرملين.. الرئيس الأسد اتخذ قرارا بإرسال وفد إلى الأمم المتحدة لصياغة الدستور

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، أن الرئيس بشار الأسد اتخذ قرارا بإرسال وفد إلى الأمم المتحدة لصياغة الدستور.

وصرح بيسكوف للصحفيين: أن "الرئيس السوري اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف".

وعقد الرئيس بشار الأسد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قمة ثنائية في مدينة سوتشي الروسية اليوم الخميس، بحثا خلالها آخر التطورات الميدانية والمستجدات السياسية على الساحة السورية.