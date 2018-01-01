ترامب لكيم : سنوفر لك الحماية بشرط و لن نتفاوض وفق "النموذج الليبي"

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيحصل على "حماية قوية للغاية" إذا وافق على تفكيك أسلحة بلاده النووية

و قال ترامب إنه لن يقدم لكوريا الشمالية مقترحا على غرار النموذج الليبي لنزع السلاح النووي "النموذج الليبي ليس على الإطلاق ما يدور في خلدنا" .

و كان مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون صرح قبل أيام أن خيار الإدارة الأمريكية للمفاوضات مع كوريا الشمالية وفق السيناريو الليبي المقبلة وهو ما أثار غضب بيونغ يانغ.

وكان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم كي غوان، قد نبه في وقت سابق إلى أن بلاده لن تبدي اهتماما بالمحادثات مع واشنطن في حال أقدمت إدارة ترامب على "التضييق علينا ومطالبتنا من جانب واحد بالتخلي عن السلاح النووي".

وأضاف "في تلك الحالة، سيتعيّن علينا إعادة النظر في ما إذا كنا سنقبل بالقمة المقبلة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".