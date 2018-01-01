لائحة المنتخب المغربي لكأس العالم 2018

جهينة نيوز:

أعلن الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن لائحة المنتخب المغربي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا منتصف يونيو المقبل .

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في نهائيات مونديال روسيا بمباراة ضد منتخب إيران في 15 يونيو ثم ضد منتخب البرتغال بطل أوروبا يوم 20 يونيو، ومنتخب إسبانيا في 25 يونيو ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية. وفي مايلي لائحة اللاعبين الذين تمت المناداة عليهم:

حراسة المرمى :منير الكجوي المحمدي (نومانسيا الإسباني)، ياسين بونو (خيرونا الاسباني)، أحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة).

الدفاع: مهدي المتقي (بنعطية) (يوفنتوس الايطالي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي) ومروان داكوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي) وبدر بانون (الرجاء البيضاوي) ونبيل درار (فنربخشة التركي) وأشرف حكيمي (ريال مدريد الاسباني) وحمزة منديل (ليل الفرنسي) .

وسط الميدان: مبارك بوصوفة (الجزيرة الاماراتي) وكريم الأحمدي العروسي (فاينورد روتردام الهولندي) ويوسف أيت بناصر (كان الفرنسي) وسفيان أمرابط (فاينورد روتردام الهولندي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (خيتافي الاسباني) وأمين حارث (شالكة 04 الألماني) .

الهجوم: خالد بوطيب (ماليطا سبور التركي) وعزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) وأيوب الكعبي (نهضة بركان) ونور الدين أمرابط (ليغانيس الاسباني) ومهدي كارسيلا (ستاندار دو لييج البلجيكي) حكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي)

الاحتياطيون: الحجام وليد (أميان الفرنسي)، نصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي)، يوسف النصيري (ملقا الاسباني).