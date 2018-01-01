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بالفيديو .. تصريح الرئيسين الأسد و بوتين في بداية لقاء القمة في سوتشي
الخميس, 17 أيار 2018 الساعة 22:29 |
سياسة
,
محلي
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جهينة نيوز:
تصريح الرئيسين #الأسد و #بوتين في بداية لقاء القمة في #سوتشي
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