بالفيديو .. تصريح الرئيسين الأسد و بوتين في بداية لقاء القمة في سوتشي

الخميس, 17 أيار 2018 الساعة 22:29 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

تصريح الرئيسين #الأسد و #بوتين في بداية لقاء القمة في #سوتشي


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