الآيس كريم بطعم الكتشب يحظى باهتمام كبير في ايرلندا

جهينة نيوز

حظي متجر لبيع الآيس كريم في أيرلندا باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن بدأ بتقديم المثلجات بنكهات غير تقليدية.

وكان المالك مايكل أودود قد ولد في بيئة تعشق الآيس كريم في الستينات من القرن الماضي، حيث كانت والدته تملك متجراً لبيع المثلجات على الشاطئ في إينيسكرون.

وفي حديث لصحيفة آيريش إندبندنت، قال أودود: "التحقت بجامعة جيلاتو في بولونيا، إيطاليا عام 2012، لإتقان فن صنع "الجيلاتي" والآيس كريم".

وأضاف: "عادة ما تكون ردود الفعل الأولية لدى الناس تجاه الآيس كريم بالكاتشب غير جيدة، لكن بعد تذوقه غالباً ما يتغير انطباعهم، حيث تشبه النكهة طعم الآيس كريم الحار".