المؤسسة العامة للانتاج تنفي منع عرض مسلسل "ترجمان الأشواق"

جهينة نيوز

قالت المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي أنه بعد مشاهدة عمل “ترجمان الأشواق” من قبل لجنة الرقابة المكلفة من قبل وزارة الإعلام تم الاتفاق على “عرض العمل المتميز فنياً لاحقاً لعرضه في الوقت المناسب”.

وأكدت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"..على عدم منع عرض “ترجمان الأشواق” كما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على تسويقه إلى المحطات الخارجية، بعد أن يتم تجاوز الملاحظات الفنية والموضوعية.

وأشارت إلى أن اللجنة المراقبة أشادت بالجهد الفني والابداعي المبذول من قبل فريق العمل وتوقفت اللجنة باحترام عند مستوى العمل عموماً مما استحق التنويه والإشادة.