الاتحاد الأوروبي يطلق عملية التصدي للعقوبات الأميركية على ايران الجمعة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر اليوم (الخميس) أن المفوضية الأوروبية ستطلق الجمعة العملية التي تتيح لها أن تتصدى للعقوبات الأميركية على شركات أوروبية تريد الاستثمار في إيران.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية في صوفيا: «يتعين علينا الآن التحرك». وأضاف أن «هذا هو السبب الذي يحملنا على إطلاق قانون العرقلة، +بلوكينغ ستاتوس+ للعام 1996 الذي يتيح التصدي لتداعيات العقوبات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة. سيحصل ذلك غداً (الجمعة في الساعة 10.30)».

و اكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "اننا ملتزمون كاتحاد أوروبي بالبقاء في ​الاتفاق النووي​ مع إيران"، مشيراً إلى انه "يجب أن تكون أوروبا موحدة بشكل أكبر وذات سيادة"، لافتاً إلى أن "المشاكل في بعض دول البلقان قد تدفع بها للارتماء في أحضان روسيا"، معلناً عن أن "الاتحاد الأوروبي قرر الحفاظ على الاتفاق النووي وحماية مصالح دوله

و قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران، وستواصل محادثاتها مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.

وأوضحت مركل للصحافيين على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا أن «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم هذا الاتفاق، على رغم قرار الولايات المتحدة. سنواصل محادثاتنا مع واشنطن».

المصدر وكالات