العراق: شرطة ديالى تطلق عملية أمنية لتعقب "داعش" في ناحية جلولاء

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة شرطة ديالى في العراق، الخميس،عن إنطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الارهابي في ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إن "قوة امنية من شرطة محافظة ديالى مؤلفة من قسم شرطة جلولاء وافواج طوارئ ديالى النموذجي والسادس والثامن ومفارز من قسم مكافحة المتفجرات وفصيل الجهد الهندسي والاتصالات انطلقت لمداهمة وتفتيش مناطق جسر حلوان وقرى الاصلاح والمعدان والزور الواقعة في ناحية جلولاء (70كم شمال شرق ب‍عقوبة)".

وأضافت القيادة، ان "هذه العملية تأتي ضمن الخطط الامنية الموضوعة من قيادة العمليات للحفاظ على امن واستقرار هذه المناطق وتعقب خلايا عصابات داعش الارهابية النائمة".