سويسرا ترفض منح وفد الشباب والرياضة تأشيرة الدخول إلى أرضيها

جهينة نيوز:

رفضت السفارة السويسرية في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، منح وفد وزارة الشباب والرياضة العراقي تأشيرة دخول الى اراضيها من اجل حضور الاجتماع الطارئ في مقر "فيفا" لبحث قضية التدخل الحكومي مع اتحاد الكرة العراقي.

وقال مدير عام الدائرة القانونية والإدارية في الوزارة، علي طاهر في حديث صحفي إن "السفارة السويسرية في العاصمة الأردنية عمان، استقبلت وفد الوزارة وتحصلوا على جميع المستمسكات والأوراق الثبوتية الخاصة بوفد وزارة الشباب والرياضة"

وأوضح أن "السفارة لم توافق على منحنا تأشيرة الدخول الى الاراضي السويسرية كونها تتبع نظاماً معيناً ويحتاج المتقدم على تأشيرة الدخول مدة أسبوعين كي يتحصل عليها".

وتابع بالقول، "بالتالي ابلغت فيما بعد عبر البريد الالكتروني، بأننا مدعوين إلى اجتماع مع اتحاد الكرة في مقر "فيفا"، من المقرر أن يعقد غداً الجمعة فنحن لن نستطيع القدوم كوزارة الشباب والرياضة بسبب إجراءات تأشيرة الدخول وفي حال قررتم أن تؤجلوا الاجتماع وان تدعونا مجددا يتوجب عليكم إبلاغنا قبل 20 يوماً كي نكمل إجراءات الدخول الى الاراضي السويسرية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أرسل، السبت 5 أيار 2018، رسالة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يدعوه فيه إلى عقد اجتماع عاجل مع وزارة الشباب والرياضة في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيورخ السويسرية لبحث قضية "التدخل الحكومي الخطير في شؤون اتحاد الكرة".