مؤسس "فيسبوك" يلتقي البرلمان الأوروبي خلال الشهر الجاري

جهينة نيوز:

قرّر مدير ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، لقاء البرلمان الأوروبي خلال شهر أيار الجاري، وذلك بعد مثول إدارة الشركة أمام كل من الكونغرس الأميركي والبرلمان البريطاني.

وصرح المتحدث باسم فيسبوك، مؤكداً قبول مديره للزيارة، وقال: "لقد وافقت الشركة على الطلب القانوني للقاء رؤساء البرلمان الأوروبي، وكذلك اهتمام الشركة وتقديرها لفرصة الحوار، سماع رأي البرلمان، وكذلك إطلاعه على الخطوات المتخذة في سبيل حماية خصوصية المستخدمين".

ويأتي قرار زوكربيرغ بالسفر إلى بروكسل بعد ضغط شعبي ورسمي كبيرين، وناجمين عن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا". حيث كشفت الفضيحة مدى سهولة الحصول على بيانات عملاء "فيسبوك"، دون ضرورة موافقتهم على ذلك. ما دفع الاتحاد الأوروبي والحكومة الأميركية وغيرهما، إلى التحقيق في الدور الذي قد تلعبه "فيسبوك" في التأثير على نتائج الانتخابات حول العالم.

كما من المتوقع أن تتضمن زيارة زوكربيرغ محادثات مغلقة و"سرية" مع رؤساء أقسام البرلمان الأوروبي. وبعدها سيتوجه إلى باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث الملف ذاته، وكذلك قضايا أخرى ملحة.

وتسآل العديد من الرسميين والحقوقيين في أوروبا عن سبب موافقة مؤسس "فيسبوك" السريعة على المحادثات "السرية" التي ستجري في بروكسل، بينما كان متردداً حول فكرة مثوله العلني أمام لجنة الكونغرس، وكذلك حقيقة أنه لم يسافر شخصياً إلى لندن وإرساله نائبه آنذاك.