اعتقال 33 من أفراد القوات الجوية في تركيا

جهينة نيوز:

أعلنت صحيفة "حرييت" التركية أنّ سلطات البلاد اعتقلت 33 من أفراد القوات الجوية لصلات مزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي حدثت في تموز 2016.

وأضافت الصحيفة أن المعتقلين من ضمن 101 من أفراد القوات الجوية يواجهون الاعتقال في تحقيق بدأه الادعاء في أنقرة وامتد ليشمل 21 إقليما آخر، موضحة أنّ أحد المعتقلين برتبة بريجادير جنرال وهناك خمسة آخرون برتبة كولونيل.

وتقوم السلطات باعتقالات مماثلة لأشخاص تقول إنهم أنصار لرجل الدين فتح الله غولن منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا.