حذاء محمد صلاح ضمن مقتنيات قسم الاثار المصرية بالمتحف البريطانى

جهينة نيوز:

وضع المتحف البريطانى الحذاء الخاص بالنجم المصرى محمد صلاح الحاصل على جائزة "الحذاء الذهبى" كأفضل هداف فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنكليزى الممتاز "البريميرليغ" ضمن مقتنيات المتحف.

ذكرت صحيفة "evening express" الإنكليزية، أن الحذاء الخاص بالنجم المصرى محمد صلاح تم وضعه فى قسم الآثار المصرية فى المتحف البريطانى، مشيرة إلى أن هذا الحذاء يحكى قصة أيقونة مصرية حديثة صنعت المجد فى الملاعب الإنكليزية.

وأضافت الصحيفة أن حذاء محمد صلاح المعروض بالمتحف البريطانى، تبرعت به الشركة المصنعة للمتحف.

ويخوض محمد صلاح اختباراً صعباً مع ليفربول الذى يواجه ريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الجارى بمدينة "كييف" الأوكرانية فى نهائى دورى أبطال أوروبا.