فارس كرم ينفي خبر ارتباطه بالمذيعة المغربية مريم سعيد

الخميس, 17 أيار 2018 الساعة 18:25 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

فارس كرم ينفي خبر ارتباطه بالمذيعة المغربية مريم سعيد

جهينة نيوز:

نفى الفنان فارس كرم خبرارتباطه عاطفيا بالمذيعة المغربية مريم سعيدالذي تداوله عدد من المواقع الاخبارية

و في محادثة جرت بين كرم والصحافي ربيع هنيدي على "واتساب"، أكد أن الخبر مجرّد شائعات.

وظهرت في المحادثة بين كرم وهنيدي صورة بعثها الأخير له وهي تجمع بينه وبين سعيد، وحادثه قائلاً: "فارس حبيبي شفت هالخبر المنتشر، وعم يباركلك الناس وأنا آخر من أعلم".

وردّ عليه كرم ضاحكاً: "يا أبو كريم، صرلي 5 سنين مش شايفها لمريم.. أكيد لا، مبارح بعتولي ياه هيدي صورة من زمان". وتابع هنيدي ساخراً: "كم وحدة زوّجوك لهلّق"، فيرد عليه كرم: "نصف الوطن العربي".


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