البابا يدعو الراهبات "للتعقل" على وسائل التواصل

جهينة نيوز

أصدر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وثيقة لصيانة طقوس الصمت والذكر للراهبات، يطالبهن فيها بعدم المبالغة والتزام "الرصانة والتعقل" في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية،أمس الأربعاء، أن الوثيقة أوضحت أن "التعقل" مرتبط بحجم المعلومات ومحتواها ونوع التواصل. وتهدف إلى تجنب إزعاج "الضجيج والأخبار والكلمات" لعالمهم التأملي.

وحذر البابا فرنسيس من "التأثير الحاسم" للثقافة الرقمية على المجتمع، ناصحا الراهبات بعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي لتكون "فرصة لتضييع الوقت".

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة، الصادرة أصلا في عام 2016، بعد أن عبرت راهبات في شمال إسبانيا عن رأيهن على فيسبوك بشأن قضية اغتصاب اجتماعي.

والوثيقة الجديدة أحدث تطوير لدستور حياة الراهبات الذي أصدره البابا بيوس الثاني عشر في عام 1950.

ومن أشهر الراهبات الإيطاليات على وسائل التواصل الاجتماعي كريستينا سكوتشيا التي فازت بالنسخة الإيطالية من البرنامج الغنائي الشهير "ذا فويس" في عام 2014.

ولدى كريستينا، التي أصدرت ألبوما غنائيا في شهر مارس، أكثر من 26 ألف متابع على تويتر.