البدء بسحب قوات الدنمارك الخاصة من العراق

الخميس, 17 أيار 2018 الساعة 18:04 | سياسة, عربي

البدء بسحب قوات الدنمارك الخاصة من العراق

جهينة نيوز

أعلنت الدنمارك اليوم أنها ستبدأ بسحب قواتها الخاصة من العراق وذلك بعد اعلان الحكومة العراقية تحرير المناطق التى كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدريكسن قوله فى بيان ان "الانسحاب التدريجى لقواتنا الخاصة سينتهي أواخر الخريف من هذا العام" مشيرا الى ان القوات المسلحة العراقية باتت قادرة على الاعتماد على نفسها.

ومع انسحاب ال60 عنصرا دنماركيا يظل لدى الدول الاسكندنافية المنضوية في الحلف الاطلسي نحو 180 عنصرا عسكريا في قاعدة الاسد الجوية بمحافظة الانبار يساهمون في التدريب والمراقبة كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحت ذريعة محاربة الارهاب.


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