بالفيديو.. حفل زفاف ينتهي في الشارع... والعروس تحاول التدخل لمنع القتال

جهينة نيوز:

حوّل حفل زفاف إلى شجار في الشارع حاولت خلاله العروس منع الضيوف من مهاجمة بعضهم البعض.

وقد وثّقت كاميرات المراقبة هذا الشجار العنيف، وقد ظهرت العروس الكئيبة وهي تحاول تهدئة المعازيم المخمورين بينما كانت ترتدي ثوب زفافها. وقاد قامت العروس بدفع الرجال وإبعادهم عن بعضهم في الشارع خارج مكان إقامة الحفل في جنوب ويلز، قبل أن يتعرّض شقيق زوجها إلى هجوم عنيف أدى إلى إصابته بكسور عدة.

وبحسب تقارير المحكمة، فقد تقاتل عشرات الضيوف في الشارع مع رواد الحانة بعدما نشب خلاف إثر تعرّض امرأة للتحرّش من خلال لمس مؤخرتها.

إشارة الى أن هذا الشجار نشب في حفل زفاف في Pandy Inn في جنوب ويلز خلال شهر حزيران الماضي.