كوريا الشمالية: لن نعقد محادثات مع الجنوب ما لم يتم "حل قضايا"

الخميس, 17 أيار 2018 الساعة 15:44 | سياسة, عالمي

كوريا الشمالية: لن نعقد محادثات مع الجنوب ما لم يتم

جهينة نيوز

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس أنها لن تعقد محادثات مع الجارة الجنوبية، ما لم يتم حل بعض القضايا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن يونغ يانغ لن تعقد محادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حل القضايا التي أدت إلى تعليق اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع.

وندد ري سون جون، رئيس لجنة الوحدة السلمية في كوريا الشمالية، بتدريبات ماكس ثاندر الجوية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما انتقد سون جون برلمان كوريا الجنوبية لإجرائه محادثات مع شخصيات "وضيعة" دون أن يحددها بالاسم، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".


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