بالصور.. طلب يدها بعد 422 يوماً من المشي في كلّ أنحاء أميركا!

جهينة نيوز:

أقدم طبيب بيطري يبلغ من العمر 39 عاماً على طلب يدّ حبيبته بعد 19 شهراً من المشي في كلّ أنحاء أميركا مسافة 15607 ميلاً.

وفي التفاصيل، فقد مشى روب بوبي هذه المسافة منذ شهر أيلول عام 2016.

وقد بدأ روب رحلته من موبايل في ألاباما واستطاع مشي كلّ هذه المسافة وكأنه مشى في 590 ماراثون أيّ حوالي 40 ميلاً في اليوم متحدياً كلّ حالات الطقس والعوامل الطبيعية.

واستطاع الشاب جمع 49886 دولار أميركي لمؤسستين خيريتين هما World Wildlife Foundation وPeace Direct.

وقد ركض روب لمدة 422 يومًا مسافة 15607 ميلاً وعبر 43 ولاية مشيًا على قدميه أيّ بمسافة أربعة أضعاف طول نهر الأمازون.