بالفيديو: بعد عامين من تربيته اكتشفوا أنه ليس كلباً!

جهينة نيوز

قامت سو يون بشراء جرو قبل عامين، لتصدم من كمية الطعام الذي يتناولها، حيث كان يتغذى على علبة فواكه وكميات كبيرة من المكرونة يوميا.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية، وجد أن السبب في شهية الحيوان الكبيرة، هي أن صاحب الـ114 كيلو غراما هو دب وليس كلبا.

وأدركت العائلة تربيتها لحيوان مفترس، حينما وجدوا أن حيوانهم الأليف لا يتوقف عن النمو ويجيد المشي على قدمين.

وتم نقل الدب لمركز يونان لإنقاذ الحياة البرية، حيث كان يبلغ طوله مترا، وتم تخديره قبل النقل.

وأوضح المسؤولون أن الدب من النوع الآسيوي الأسود المهدد بالانقراض، وأن ثمنه يبلغ ألاف الدولارات في حال بيعه بالسوق السوداء.