اليورو ينخفض بفعل المخاطر السياسية في إيطاليا وعوائد السندات

جهينة نيوز

حوم اليورو قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر اليوم الخميس في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين إزاء مطالب أحزاب شعبوية إيطالية وتعزز فيه زيادة جديدة في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الطلب على الدولار.

وسجل اليورو 1.1795 دولار منخفضا 0.1 بالمئة لكنه يظل قريبا من مستوى 1.18 دولار ومرتفعا بقليل عن مستوى 1.1763 دولار الذي سجله يوم الأربعاء وهو الأدنى في 2018.

وانخفض اليورو من مستوى يفوق 1.24 دولار في أبريل نيسان بعد ارتفاع حاد للدولار راهن خلاله المستثمرون على الحاجة لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية أكثر لكبح التضخم بينما علقت بنوك مركزية أخرى تشديد السياسة النقدية. وسجل مؤشر الدولار 93.373.

وواصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها لتبلغ عوائد السندات لأجل عشر سنوات 3.12 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 2011.

وتضرر اليورو أيضا بعد تقارير بأن حركة 5-نجوم، المناهضة للمؤسسات، وحزب الرابطة، المناهض للهجرة، قد يطالبا البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون بقيمة 250 مليار يورو في الوقت الذي تعكف فيه الأحزاب الإيطالية على صياغة مسودة برنامج ائتلاف.

وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا بعد تقرير قال إن بريطانيا ستبلغ بروكسل استعدادها للبقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بعد 2021. ونفت بريطانيا التقرير.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 110.575 ين، وهو أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني.

وزاد الدولار الاسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7529 دولار أمريكي بعد أن صعد 0.6 بالمئة في تعاملات الأربعاء مدعوما بارتفاع أسعار سلع أولية مثل النحاس.

وارتفعت عملات أخرى ترتبط بتجارة السلع الأولية مثل الدولار الكندي.

ولم تسجل عملات الأسواق الناشئة المتقلبة أداء جيدا. ويعزز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الدولار ويزيد تكاليف الاقتراض عالميا.

وانخفض الريال البرازيلي لأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار في تعاملات الأربعاء في حين تراجعت الروبية الإندونيسية لأدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول يوم الأربعاء.

وكانت الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني أكثر المتضررين. وجرى تداولهما عند مستويات منخفضة مجددا لكن دون المستويات القياسية المتدنية التي سجلاها في وقت سابق من الأسبوع.