هذا ما قاله "تيم حسن" مع بدء عرض عرض الهيبة2 ..!

جهينة نيوز:

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة كان نشرها الفنان تيم حسن، عبر حسابه على "إنستغرام".

وقد ظهر فيها وهو يعتمد لوك الشخصية التي يجسدها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "العودة".

وتعليقاً عليها كتب: "بكرة إن شاء الله الهيبة-العودة" ينال إعجابكم. منعرف الإنتظار كبير وان شاء الله نكون قدو. رمضان كريم على الجميع كل عام وأنتم بخير".

وبدورها وجهت النجمة اللبنانية المشاركة في العمل نيكول سابا رسالة إلى متابعيها عبر التطبيق نفسه وكتبت: "بكرا ان شاء الله رح نبلّش نطلّ عليكن بالهيبة العودة ورح يبلّش مشوارنا الله يعطينا على قدّ تعبنا ويكافئنا على قدّ مجهودنا رمضان كريم".