عمليات مكثفة وضربات دقيقة على مواقع الارهابيين شمال الحجر الاسود

جهينة نيوز

نفذ الجيش عمليات مكثفة على مواقع الإرهابيين المتحصنين شمال حي الحجر الأسود وواصل عملياته على أوكار الإرهابيين في الأطراف الشمالية للحي حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تكبد فيها الإرهابيون خسائر بالأفراد والعتاد.

وثبت الجيش نقاطا جديدة في الأبنية التي سيطرت عليها خلال الساعات القليلة الماضية في شارع دير ياسين بالأطراف الشمالية الغربية للحي لتكون منطلقا جديدا لتوسيع عملياته باتجاه أوكار الإرهابيين وتطهير المزيد من الأبنية على هذا المحور.

ويساهم سلاحا الجو والمدفعية بفعالية عالية في المعارك ضد الإرهابيين حيث نفذا اليوم ضربات دقيقة على تحصينات الإرهابيين ومحاور تحركهم لدعم القوات البرية المتقدمة على خطوط الاشتباك الأولى في تقاطع حي الجزيرة.

سانا