الفلبين تنهي نزاعها مع الكويت بشأن العمالة!

جهينة نيوز

أعلنت الفلبين عن رفع حظر مفروض على سفر عمالتها إلى الكويت، منهية بذلك أزمة دبلوماسية اندلعت بعد العثور على جثة عاملة منزل فلبينية مقتولة في ثلاجة قبل نحو 3 أشهر.

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستير بيللو، أمس الأربعاء، إن الحظر الشامل المفروض على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت قد رفع.

وأضاف: "أمرني الرئيس رودريغو دوتيرتي برفع الحظر بشكل كامل، عن العمالة المنزلية والمهنيين المحترفين"، وتابع: "يرى الرئيس أن عمالنا في الخارج محميون في الكويت وبأنه لن يرى حالات سوء معاملة، كما نأمل".

وكانت الفلبين والكويت قد توصلتا، في 11 مايو ايار إلى اتفاق لتنظيم العمالة المنزلية وحمايتها.

وفي فبراير شباط الماضي، فرض دوتيرتي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في أبريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة، على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عملهم، يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالى 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية الفلبينية، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج بشكل عام.

قناة العالم