القضاء على 19 مسلحاً في سيناء

جهينة نيوز

اعلن الجيش المصري صباح اليوم الخميس القضاء على 19 مسلحا في شمال ووسط سيناء.

وفي بيانها رقم 22 بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب- سيناء 2018، أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بأنه تم القضاء خلال الأيام الماضية على 10 مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مناطق العمليات بشمال ووسط سيناء.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزة القتلى على كمية من الأسلحة والذخائر. وأشار إلى مقتل تسعة مسلحين أثناء تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة في نطاق دائرة قسم أول العريش، موضحا أنه تم العثور معهم على أسلحة وذخائر وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وجاء في البيان، الذي بث عبر التلفزيون الرسمي، أنه تم تدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولتها اختراق حدود مصر الغربية، وذلك في إطار العمليات التي يقوم بها رجال الأمن على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

وذكر البيان أنه تم تدمير عدد من المخابئ بداخلها أسلحة، وثلاثة أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، فضلا عن القبض على 20 من المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم.

المصدر: القدس العربي