ترامب يأمر بإعداد عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الصواريخ

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز لوزير خارجية بلاده مايك بومبيو بإعداد مقترحات لعقوبات جديدة ضد روسيا.

ويزعم ترامب أن موسكو انتهكت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وسيعمل بومبيو مع وزارة الدفاع والمالية والتجارة، ومع مدير الاستخبارات الوطنية.

وينتظر الكونغرس من الرئيس الأمريكي تقريرا يتضمن الإجراءات والتدابير ضد المسؤولين الروس، الذين من الممكن أن يكونوا قد شاركوا في انتهاك المعاهدة.

ويذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي عام 1987.

ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة.

وتعهد الطرفان أيضا بتدمير جميع منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

وبحلول آذار/ مايو 1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفييتي 1792 صاروخا باليستيا ومجنحا تطلق من الأرض، في حين دمرت الولايات المتحدة الأمريكية 859 صاروخا

وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة غير محددة المدة، ومع ذلك يحق لكل طرف المعاهدة فسخها بعد تقديم أدلة مقنعة تثبت ضرورة الخروج منها.

ومن حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير في روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أمريكا طائرات بدون طيار هجومية ونقل منصات إطلاق المسموح بها من نوع "إم كي- 41" من السفن إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا.