إنهيار الهيكل الاعلامي لـ "داعش" في سوريا

جهينة نيوز

أفادت مصادر استخبارية عن انهيار الهيكل الاعلامي لعصابات "داعش" الارهابية في سورية بعد الضربات التي نفذها طيران القوة الجوية العراقية.

وأضافت المصادر الاستخبارية لوكالة الفرات نيوز انه "وبعد تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات جوية داخل الاراضي السورية و التي استهدفت اجتماع لقادة "داعـش" الارهابـية ادت الى مقتـل المدعو ابو براء الشامي مسؤول اعلام "داعش" الارهابي في سورية".

وبينت المصادر ان "مقتل الشامي والذي كان يشغل منصب مسؤول اعلام "داعش" والمشرف على انتاج مقاطع الافلام الفيديوية الدعائية التي تتضمن مشاهد القتل والتعذيب حيث يعد مقتله بمثـابة انهيـار للهيكل الاعـلامي لتلك العصابات وإنحساره".

وتابعت "قد لوحظ مؤخرا تراجع في اعلام داعش نتيجة لفقدانه لمواقع كثيرة ومقتل العديد من كوادره الاعلامية المتخصصة في صناعة اعلامه".