صحيفة يابانية: أمريكا طلبت من كوريا الشمالية رؤوس ومواد نووية عابرة للقارات!

جهينة نيوز

نقلت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الخميس، عن عدد من المصادر المطلعة على ملف كوريا الشمالية قولها إن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الشمالية شحنا عبر البحار لعدد من الرؤوس الحربية النووية وصاروخا باليستيا عابرا للقارات وغيرها من المواد النووية في غضون ستة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فيما يبدو أثناء لقائهما هذا الشهر، إن واشنطن ربما ترفع بيونغ يانغ من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا شحنت كوريا الشمالية تلك المواد النووية، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الصحيفة إن واشنطن تنظر في منح ضمانات لنظام كيم في حالة موافقة بيونغ يانغ على نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه خلال القمة المقررة بين زعيمي البلدين يوم 12 يونيو/ حزيران، على أن يشمل البيان المشترك الصادر عنهما هذا الموقف.

وأثارت كوريا الشمالية الشكوك، أمس الأربعاء، حول إمكانية انعقاد القمة الأولى من نوعها بعدما وصفت التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها استفزاز وألغت محادثات رفيعة المستوى مع سيئول.