يونيسيف: اصابة أكثر من 1000 طفل في مسيرات العودة

جهينة نيوز

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن أكثر من ألف طفل فلسطيني أصيبوا بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة المستمرة، منذ 30 آذار على حدود غزة.

وأشارت اليونسيف في بيان صحفي انها قام مع شركائها بتسليم حمولة شاحنتين من الإمدادات الطبية ذات الحاجة الماسة إلى قطاع غزة. وتكفي هذه الإمدادات لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 70 ألف شخص، وتحتوي على أدوية ومعدات طبية.

وذكر البيان أن أكثر من 1000 طفل أصيبوا على حدود غزة، "إصابات الكثيرين منهم شديدة، كالحاجة إلى عمليات بتر".

وقالت اليونسيف "ان اعمال العنف الاخيرة ادت إلى تعثر النظام الصحي الذي يعتبر ضعيفا بالأساس في قطاع غزة كما تفاقم الوضع أيضا إثر انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والمواد الطبية والمعدات فضلا عن تعثر المرافق الطبية تحت ضغوط الإصابات الإضافية التي حدثت خلال أعمال العنف الأخيرة، وكان هناك عدد من الإصابات معقدة ومهددة للحياة".

ودعت اليونيسف في بيانها "جميع الجهات الفاعلة إلى وضع تدابير محددة لمنع الأطفال من التعرض للضرر وتجنب إصاباتهم".