تيلرسون: امريكا تشهد ازمة اخلاق ونزاهة في الحياة السياسية

جهينة نيوز

حذر وزير الخارجية الامريكي السابق ريكس تيلرسون من الازمة المتنامية في الاخلاق والنزاهة بالحياة السياسية في بلاده.

ونقلت رويترز عن تيلرسون قوله في كلمة له خلال حفل تخرج بمعهد فرجينيا العسكري امس اذا لم نواجه نحن كأمريكيين أزمة الاخلاق والنزاهة في مجتمعنا وبين قادتنا في القطاعين العام والخاص وللاسف في بعض الاحيان حتى في القطاع غير الربحي فان الديمقراطية الامريكية التي نعرفها تدخل سنوات انحطاطها.

واضاف "اذا حاول قادتنا اخفاء الحقيقة أو عندما نصبح نحن كأفراد أكثر تقبلا لحقائق بديلة لم تعد تستند الى الحقائق فعندئذ سنكون نحن كمواطنين أمريكيين في طريقنا للتخلي عن حريتنا" مشيرا الى ان الالتزام بالحقائق يقوى تحالفات أمريكا مع الديمقراطيات الاخرى في العالم.

وهذا هو اول تصريح لتيلرسون بعد ان عزله الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اذار الماضي على خلفية خلافات بينهما.