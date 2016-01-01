الامم المتحدة تؤكد دعمها لجهود اوروبا في الحفاظ على الاتفاق النووي

جهينة نيوز

اكد الامين العام للامم المتحدة 'انطونيو غوتريش' دعم المنظمة الاممية للجهود التي يقدمها الاتحاد الاوروبي بهدف الحفاظ علي الاتفاق النووي.

وفي تصريح له امس الاربعاء بمؤتمر مشترك مع رئيس المفوضية الاوروبية 'جان كلود يانكر'، اشار غوتريش الى الظروف الخطيرة التي يمرّ بها المجتمع الدولي، قائلا انه 'يتم، ولأول مرة على مرّ العقود الماضية، تهديد نظام حظر الانتشار فيما يخص الاسلحة النووية وايضا الاسلحة الكيميائية'.

واكد الامين العام للامم المتحدة على دعم هذه المنظمة لما يقدمه الاتحاد الاوروبي في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي 'ليكون هناك عالم يتميّز بالسلام والامن والتنمية المستدامة والانشطة المناخية بوصفها قاعدة للنشاطات والتعاون الجماعي'.

وفي معرض الرد على سؤال حول انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، قال غوتريش انه 'لايتوقع في المستقبل القريب ان يتم طرح حظر ضد ايران لدى مجلس الامن الدولي'.

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