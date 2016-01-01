صواريخ "توبول" الروسية العابرة للقارات تغزو الفضاء!

جهينة نيوز

اعلن مصدر فى صناعة الصواريخ والفضاء الروسية انه سيتم استخدام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات /توبول/ الخارجة من الخدمة لاطلاق الاقمار الصناعية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصدر قوله انه تمت اعادة النظر فى مشروع تحويل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الخارجة من الخدمة /توبول/ بهدف استخدامها فى برنامج الفضاء وعلى أساسها بناء صواريخ حاملة خفيفة الوزن.

ويرى المتخصصون فى صناعة الصواريخ والفضاء فرصة للحصول على صاروخ جاهز بأقل تكلفة لاستعماله فى عمليات الاطلاق الفضائية فى اطار برنامج اعادة التدوير ومن أجل الحصول على ربح اقتصادى.

ووفقا للمصادر يمكن أن يكون فى ترسانة قوة الصواريخ الاستراتيجية الروسية اليوم نحو 70 صاروخا من هذا النوع ومن المتوقع أن يستطيع صاروخ /توبول/ بعد اعادة تأهيله على حمل قمر صناعى يزن 500 كيلوغرام الى مدار فى الفضاء.

ومن المقرر أن تتخلص قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بحلول عام 2020 من صواريخ /توبول/ التى دخلت الخدمة العسكرية فى نهاية ثمانينيات القرن العشرين.