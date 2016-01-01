الجيش السوري يلقي القبض على 60 عسكرياً فرنسياً

جهينة نيوز:

قالت وكالة سبوتنك الروسية ان الجيش السوري تمكن من احتجاز قناصة فرنسيين عند نقطة تفتيش تابعة لقواته في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.

ووفقا لما ذكرته الوكالة نقلا عن موقع "ميل رو" الروسي فإن قافلة مؤلفة من 20 سيارة عسكرية دفع رباعي من طراز جيب تويوتا "لاندر كروزر 200" كانت تقل 60 عسكريا فرنسيا قادمة من العراق دخلت الأراضي السورية من جهة محافظة الحسكة، ونوه الموقع أن الحادثة وقعت في 1 أيار/ مايو الجاري.

وأشار الموقع الروسي إلى أن تلك القافلة العسكرية الفرنسية دخلت سوريا "ووصلت عن طريق الخطأ إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري".

ولفت الموقع إلى أنه عند قيام عناصر الجيش السوري بتفتيش السيارات وجدوا في صناديقها بنادق قناصة وأجهزة تتبع حرارية ومعدات عسكرية أخرى.

بدوره صرح قائد المجموعة الفرنسية عند استجوابه أنهم أتوا إلى سوريا لتقديم الدعم والمساعدة لـ مايسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي السورية، بحسب الموقع الروسي.