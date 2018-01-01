انهيار جسر بسبب الصور التذكاريّة ..!؟

جهينة نيوز:

انهار جسر خشبي قديم فوق نهر في كشمير، مما أدى إلى مقتل 5 طلاب على الأقل وإصابة آخرين، كانوا من بين عشرات وقفوا على الجسر لالتقاط صور تذكارية

وقال جواد أيوب مسؤول قسم السياحة في شطر كشمير الخاضع لإدارة باكستان، إنه تم إنقاذ 14 طالباً، بعد انهيار الجسر، وأن فرق الإنقاذ المدنية والعسكرية تبحث عن 12 طالبا آخر على الأقل، بعد أن جرفهم النهر.

وأشارت التقارير إلى أن الطلاب ومعظمهم في أوائل العشرينات من العمر، يدرسون في كلية الطب، بجامعة فيصل آباد في إقليم البنجاب الشرقي، كما أن بعض الطلاب من كلية في لاهور، كانوا أيضاً من بين الطلاب الذين سقطوا في النهر الجارف، بحسب صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية.

وأضاف أيوب: "نأمل أن تتوقف الخسائر عند هذا الحد، ولكن سيكون من الصعب العثور على ما تبقى من الطلاب على قيد الحياة، لأن تدفق المياه مرتفع للغاية".

وأشار أيوب، إلى أن السكان المحليين صمّموا الجسر لاستخدامه بأعداد صغيرة، ولم يدرك الشبان الخطر، حيث انهار بهم الجسر، بعد أن وقف عليه نحو 30 طالباً كانوا بصدد عبوره لمشاهدة الشلال، والتقاط الصورة التذكارية بقربه.

وقالت الشرطة إن 8 من الطلاب الذين تم انقاذهم أصيبوا بجراح مختلفة، ونُقلوا جوّاً الى مظفر أباد في مروحية عسكرية للحصول على المساعدة الطبية، في حين لا يزال 12 آخرين في عداد المفقودين، مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء.