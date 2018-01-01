أبراج يوم الخميس 2018/5/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/17: يتميز بالانفتاح والمطاوعة والقدرات الغير عادية، يتمسك بالفضيلة والاهتمام بالانسانية، يحب الخير، عزة نفس للانصاف والاستقلال، خفة روح، لا يخاصم، ولا ينسى الاساءة بسرعة، حدسه قوي جداً بزيده في بديهيته وانسانيته وبشفقته عن الآخرين، بالنسبة للسنة سوف تسيطر كثيراً على التسرع، لأن هذه السنة سوف تنشغل بعلاقات انسانية ويوجد وعود وعنده انطلاقة ومراحل، سنة مهمة منزلية ومهنية وصحية، اختياراته كانت عشوائية لكن توجد مقابلات هذه السنة تكون غير متوقعة هي التي ستفتح له وعد جديد وعقد، ويمكن وجود ارتباط للذي وضعه يسمح، ويمكن وجود عقار، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل:اليوم تقدر أن تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة و تكثر حركتك وزياراتك واتصالاتك، وقدرتك عالية على على التعبير، تتوضح أمور، تبدأ بتنفيذ برنامجك من سفر قصير أو رحلة من اتصال، إذا لديك امتحان فهو جيد للطلاب، واذا لديك مقابلة فتطلع بنتيجة جيدة، يوم مهم وسريع لا تنفعل، تمارس هواية مفيدة مولود الحمل.

الثور: نهارك يتكلم عن نفقات متوجبة و عن ديون ومصاريف تسيطر على العنصر المالي، الأجواء مطمئنة، تعيد تنظيم أمورك وحساباتك ومصاريفك قد تبدي اهتمام لناحية ممتلك أو لمكسب مااي أو استرداد دين أو هدية، اليوم ناجح، يساعدك اليوم عدة تفاصيل احتمال أمور جديدة أو استلام أو مهمة، بالمعنى اليوم لديك عزيمة ودعم مولود الثور.

الجوزاء: تسير الأمور في مجراها الطبيعي، تستعيد كامل طاقاتك، اليوم قدرة عالية على الابداع والابتكار حتى تغير توجهاتك، اليوم في تقدم بخطى أكيدة تثبت موقعك وتجد نفسك قادر على أي تصرف بحرية، تفرح لتجارب الآخرين معك وتشارك، لا تؤجل مواعيدك، افتح قلبك واترك شمس الحياة تدخل اليك، وأنت تملك أكبر طاقة، يومك جديد يحمل صفحة جديدة وأنت قادر أن تقرر مولود الجوزاء.

السرطان: قد يطول انتظارك بسبب بعض التأجيل والعرقلة، قد تتراجع نسبة أرباحك وتخيب بعض أعمالك، إذاً لا تجازف بحياتك اليومية، انتبه من الوقوع في فخ الأوهام، مطلوب منك الهدوء ولا تنفعل، خذ الأمور كما هي، لا تستعجل، كن حذر في فترتك الفارغة و الأكثر سلبية، وقد تكون حكيم أنت، لكن في بعض الارتباكات والالتباسات الخارجية، بالعموم فترة المساء قد تقلب صفحة جديدة مولود السرطان.

الأسد: اليوم سوف تمارس دورك كصديق وقريب مخلص، اليوم نشيط بالعلاقات، هذا النهار يطمأن خاطرك ويشجعك على انفتاح وتتقرب من الآخرين، واحتمال تقدم مساعدة أو نصيحة، وتطالب بحضور شخص يدعمك من خلال دعوة أو تلبي دعوات وتواظب حتى تكون نجاحاتك، مكيّف اليوم، سوف تحتفل على نطاق عائلي أو اجتماعي، نهار جميل، يمكن اليوم لا تنحرج لأن المعلومات جيدة، ضروري أن يكون نهارك مريح وتتبادل العلاقات والصداقات مع الوجوه الجديدة والقديمة مولود الأسد.

العذراء: اليوم يحمل لك اثبات وجود بسبب المسؤوليات التي تتعرض لها، اليوم ابتعد عن الضغط، النهار متطلب والاهمال ممنوع، أي ازمة او خلافات دع قلبك راضي ومعنوياتك مرتفعة وبالتالي لا تتأثر لأنه في تدخل خارجي أو في محاولة مشبوهة، احتمال نهارك يحمل امتحان مهم، احتمال شهرة وأضواء، تجنب المواجهة، احفظ سمعتك الطيبة أحسن من أن يتحول نهارك لخلاف سخيف، اليوم أنت جميل مولود العذراء.

الميزان: اليوم حركة ايجابية مثمرة على صعيد تواصل مع الآخرين على صعيد التنقلات أسفار امتحانات لذلك توّقع اليوم مزيد من الدعوات واللقاءات والاتصال بأماكن بعيدة لتجمع الشمل وتوطد العلاقات وتقوي الروابط تستمد شبكة علاقات وتلفت الأنظار، لا يوجد عذر عندك بعدم التحرك، لديك عبر اليوم لأن امتحانك أو نجاحك عالي أو يمكن بسبب التنقل والاتصال والتواصل والحركة والمعتقدات، نهارك قوي مولود الميزان.

العقرب: بإمكانك اليوم ان تعيد ترتيب امورك بالمسايرة وتلطيف الاجواء، احتمال ان يظهر عندك اجتماع مهم، اليوم تعليمات لا ترتكب اخطاء قانونية انتبه من سرعة ولا تجازف وخاصةً احتمال اليوم تعثر تسوية ومصالحة على صعيد مستندات استحقاقات، اليوم يجب ان تحافظ على برودة اعصابك بسبب جرد الحسابات المالية وهذا الشيء يدفعك لمسائلة مملة، اليوم يجب ان تمسك حساباتك واوراقك مولود العقرب.

القوس: نهار صعب ومتعب، أنت اليوم على موعد مهم لذلك لا تنفعل ولا تسمح لمشاعرك التحكم في مجرى أمورك، اليوم من اللازم أن تكرّس الوقت لأحبائك وتسمح بالتفاهم والانسجام حتى تعثر على قواسم مشتركة مع الشركاء أحسن من أن يظهر خلاف أو ينجرح كبريائك، عزز ثقتك لتحصل على أكثر ما تحلم به وخاصة اليوم يجب أن يطول بالك يجب أن تأخذ وتعطي، أنت اليوم أكثر شخص منزعح ولا يعجبك شيء مولود القوس.

الجدي: كرّس وقتك حتى تلاحق العمل اليومي، انتبه من تأخير، لذلك من اللازم أن لا تتوقف حتى تحقق هدفك اليوم، انتبه من مسألة الوقت، نظم عملك ولا تضيع الوقت، انهي أعمالك التي تقدر عليها لكن انتبه من التعب ولا تعصب أحسن من أن تخسر أعمالك بلحظة انفعال، من اللازم أن تحقق انجازاتك، اطلب مساعدة اليوم كي تنهي أعمالك لأن النهار طويل بالنسبة لك مولود الجدي.

الدلو: اليوم يناسبك لتعالج أمورك بحضورك ووجود الوجوه الجديدة أو أصخاب الأفكار، لأن نهارك جديد ايجابي مثمر داعم، أن قادر على أن تستوعب الأمور والمتطلبات المتنوعة، نهار مرتاح لزوال هم وتتوضح الالتباسات وتعيد لم شمل الأحباب، بالنسبة للبعض اليوم بجاجة لدعم وتحالف ومصالحة مع الاطفال، واليوم حظك جميل وصوتك مسموع مولود الدلو.

الحوت: اليوم تركيزك على العائلية والامور المنزلية، اليوم تغير بعض التوجهات، واذا وجدت الطريق مسدود أو صعب جرّب أن ترمم العلاقات، يمكن ان تحتاج لبعض الاستفسارات، وجرّب ان تنسق مع العائلة لتعود وتقوي الحظوظ ولا تهمل متطلبات العائلة بحاجة اليوم لدعمك، حضورك الشخصي ضروري، قد تنشغل في ملف يتعلق بتصليحات أو عقار ، اليوم يوجد الكثير من العمل وشؤون خاصة وعائلية ومنزلية مولود الحوت.