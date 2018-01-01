عقوبات أمريكية على "نصر الله" وقيادات في "حزب الله"

جهينة نيوز:

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على قيادات من "حزب الله"، حيث استهدفت الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.

واعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، ان العقوبات شملت أيضاً 4 أفراد آخرين. وأضافت الوزارة في البيان، أن عقوبات اليوم استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في "حزب الله".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "باستهداف مجلس شورى "حزب الله"، فإن دولنا مجتمعةً تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يُعرف ‬‬بـ"الجناح السياسي"‬‬ وتدبير "حزب الله" للإرهاب على المستوى العالمي"، وفقا لوصفها.

وادعت الخزانة الامريكية أن العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، الذي يشمل السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.