حركة فتح تعلن انتهاء مسيرات العودة رغم تأكيد " الهيئة الوطنية العليا"على استمرارها

جهينة نيوز:

أعلنت حركة فتح يوم الأربعاء، “وصول مسيرات العودة إلى نهايتها عبر المسيرة الكبرى يومي 14 و15 مايو”، رغم تأكيد الهيئة الوطنية العليا (المشكلة من الفصائل كافة) استمرار برنامج الفعاليات اليومي والأسبوعي في مخيمات العودة، وصولًا لمليونية الخامس من يونيو/حزيران الموافق لذكرى احتلال ما تبقى من فلسطين والمعروفة باسم “النكسة .

وقالت فتح إن في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة إن: “انخراط شعبنا بكل مكوناته في النضال السلمي طوال الأسابيع السبعة الماضية وتسابقهم من أجل المشاركة في فعاليات المسيرة أذهل القريب والبعيد والصديق والعدو”.

وأضافت: “لقد نجحت مسيرات العودة في التأكيد على رسائل الشعب الفلسطيني حول حقوقه ومواقفه الثابتة التي استشهد دونها الشهداء العظام، وأحرجت كل خصومه الذين راهنوا على تلاشيه وضياع حقوقه”.

وحسب فتح فإن “أي خطوة لاحقة تتعلق بالنظر في نشاطات مستقبلية في ذلك يجب أن تتم في إطار لجنة القوة الوطنية والإسلامية وحدها على قاعدة شركاء في الدم شركاء في القرار والمصير”.

ونوهت إلى ضرورة أن يعود الأمر في أي خطوة لاحقة إلى مصدره، الاجماع الوطني عبر مؤسسات العمل الوطني، مطالبة لجنة القوى الوطنية والإسلامية بعقد جلسات من أجل تقييم مسيرة العودة ووضع النقاط على الجرح.

وعزت فتح طلبها من أجل التعلم من المرحلة السابقة ومعالجة بعض الأخطاء التي برزت هنا وهناك وتطوير الفعل الميداني المذهل والبطولات الكبيرة.