للمرة الرابعة على التوالي.. الجيش بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم

جهينة نيوز:

أحرز فريق الجيش لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه بعد فوزه اليوم على ضيفه حطين بخمسة اهداف لهدف في الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من المسابقة.

فعلى ملعب الفيحاء بدمشق سيطر الجيش على مجريات المباراة وسجل له حسن عويد في الدقيقتين ال 12 و ال32 ومحمد العنز في الدقيقة ال 27 ورضوان قلعجي في الدقيقتين ال 67 وال 87 وسجل هدف حطين الوحيد بطرس فيوض عند الدقيقة ال 80 ليرفع الجيش رصيده إلى 56 نقطة متقدما بفارق المواجهات على الوصيف الاتحاد الذي يملك الرصيد نفسه بعد فوزه على المحافظة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب رعاية الشباب بحلب عبر كل من زكريا العمر وملهم بابولي من ركلة جزاء وحسام العمر وطه دياب في الدقائق/ 19 و43 و 82 و 94 / على التوالي.

وتصدر الجيش الترتيب ب 56 نقطة متقدما بفارق المواجهات على الاتحاد الذي يملك الرصيد نفسه وحل الوحدة ثالثا برصيد 51 نقطة تلاه تشرين ب41 نقطة ثم الشرطة 39 نقطة فالطليعة ب 38 نقطة فالنواعير ب 34 نقطة فالكرامة ب 33 نقطة ثم الوثبة ب 31 نقطة فالمجد ب 30 نقطة فحرفيي حلب ب 28 نقطة ثم حطين ب 27 نقطة وأخيرا المحافظة ب 23 نقطة والجهاد ب 9 نقاط

وكان الجيش أحرز لقب بطولة الدوري خمس عشرة مرة أعوام 1973 و1976 و1979 و1985 و1986 و 1998 و1999 و2001 و2002 و2003 و2010 و2013 و2015 و2016 و2017 كما أحرز لقب كأس الجمهورية تسع مرات أعوام 1964 و1967 و1986 و1997 و1998 و2000 و2002 و2004 و 2014 أما على الصعيد الخارجي فقد أحرز لقب بطول والبطولة العسكرية العربية عام 2010/.

المصدر سانا