الجيش ينفذ عمليات دقيقة ومكثفة في الأطراف الشمالية للحجر الأسود

جهينة نيوز

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في جنوب دمشق مستهدفا بضربات مكثفة مواقع الإرهابيين المتحصنين شمال حي الحجر الأسود.

وافادت وكالة سانا أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها على أوكار الإرهابيين في الأطراف الشمالية لحي الحجر الأسود حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تكبد فيها الإرهابيون خسائر بالأفراد والعتاد.

ولفتت إلى أن وحدات الجيش ثبتت نقاطا جديدة في الأبنية التي سيطرت عليها خلال الساعات القليلة الماضية في شارع دير ياسين بالأطراف الشمالية الغربية للحي بهدف جعلها منطلقا جديدا لتوسيع عملياتها باتجاه أوكار الإرهابيين وتطهير المزيد من الأبنية على هذا المحور.

ونوهت الى أن سلاح الجو والمدفعية يساهمان بفعالية عالية في المعارك ضد الإرهابيين حيث نفذا اليوم ضربات دقيقة على تحصينات الإرهابيين ومحاور تحركهم لدعم القوات البرية المتقدمة على خطوط الاشتباك الأولى في تقاطع حي الجزيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش تنفذ عملياتها بناء على خطة تكتيكية دقيقة استنادا إلى معلومات الاستطلاع والرصد لتحركات الإرهابيين الذين يستخدمون الأنفاق والخنادق للتحرك ونقل الأسلحة والذخيرة.