منذر: سورية مصممة على تحرير كامل التراب الوطني من الإرهاب

جهينة نيوز

أكد القائم بالأعمال لوفد سورية الدائم في الأمم المتحدة منذر منذر أن سورية مصممة على تحرير كامل التراب الوطني من الإرهاب وجميع القوى المعتدية.

وفي جلسة لمجلس الأمن، اليوم، قال منذر أن وفود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دأبت على اختلاق الأكاذيب حول الأوضاع في سورية لاتهام الحكومة السورية، وقال: “مثلما هزمنا مشاريعكم العدوانية في حلب والغوطة الشرقية سنهزمكم على كامل الجغرافيا السورية”.

ولفت منذر الى أن الحكومة السورية هي الأحرص دائما على تقديم جميع المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين المتضررين من الحرب الإرهابية على البلاد.

وفيما يخص الاعتداءات الغربية والإسرائيلية الأخيرة على سورية أكد منذر أن واشنطن ارتكبت عدوانا سافرا على سورية بحجج كاذبة وبهدف تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي يسحقها الجيش السوري، مشيرا إلى أن النهج العدواني المستمر للكيان الصهيوني ضد سورية لم يكن ليتم لولا الدعم الأمريكي والحصانة التي تمنحها واشنطن لحليفتها “إسرائيل” في مجلس الأمن الدولي.