وفاة اللاعب الإنكليزي السابق راي ويلسون الفائز بمونديال 1966

جهينة نيوز

أعلن نادي ايفرتون الانكليزي لكرة القدم الاربعاء وفاة لاعبه السابق راين ويلسون المتوج عام 1966 بلقب كأس العالم مع منتخب انكلترا عام 1966، عن عمر 83 عاما.

وحمل العام 1966 ذكرى طيبة للظهير الايسر ويلسون (63 مباراة دولية)، حيث توج مع فريق ايفرتون بكأس انكلترا على ملعب ويمبلي، ثم مع المنتخب بكأس العالم في النسخة الوحيدة التي استضافتها بلاده، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا الغربية 4-2 على الملعب ذاته.

وكتب القطب الثاني في مدينة ليفربول في بيان "بحزن شديد، يعلن ايفرتون رحيل راي ويلسون (...) انه أحد أروع اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي"، مشيرا الى انه توفي مساء الثلاثاء عن عمر 83 عاما.

بدأ ويلسون مسيرته مع هادرسفيلد في العام 1952 وهو السابعة عشرة من العمر، وخاض معه 283 مباراة، قبل الانتقال الى إيفرتون عام 1964.

ووجه هادرسفيلد تحية الى ويلسون في أعقاب إعلان وفاته. وقال في بيان ان "راي هو أنجح لاعب دافع عن قميص هادرسفيلد".

ويحظى ويلسون باحترام كبير في الناديين. وأطلقت على المباراة التي جمعتهما في نيسان/أبريل في الدوري الممتاز تسمية "يوم راي ويلسون".

في العام 2004، تم تشخيص إصابته بالألزهايمر، وهو أمضى مع زوجته بات 61 عاما، ولديهما ولدان راسل ونيل.

المصدر أ ف ب