X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
ترامب: مصرون على نزع سلاح بيونغ يانغ النووي
"فلسطين المحتلة...لا يزال الصراع مستمر " بقلم : عادل رضا
الأوروبيون يعانون من عواقب جرائمهم في ليبيا بقلم : أحمد صلاح
النكبة في ذكراها السبعين بقلم : محمد رقية
أول حالة وفاة في ولاية فلوريدا بسبب السيجارة الإلكترونية
بالخريطة..الطرقات الرئيسية بين المحافظات بعد تأمين اوتوستراد حمص حماه
بالفيديو.. خروج الدفعة الاخيرة من المسلحين وعائلاتهم من ريف حمص الشمالي باتجاه الشمال السوري
الرئيس الأسد يترأس الاجتماع الربعي للجنة المشتركة لبرنامج جريح الوطن
البيت الابيض لا يزال لديه أمل بانعقاد القمة مع كيم
مخزونات النفط الأميركية تهبط للأسبوع الماضي
إسرائيل تقول إن احتجاجات غزة كبحتها حماس بعد تحذير مصري
شركة توتال تقول إنها ستنسحب من مشروع للغاز في إيران
إنكلترا تعلن تشكيلة من 23 لاعباً لكأس العالم
فيسبوك يوقف 583 مليون حساب مزيف في 3 أشهر فقط
وقفة تضامن مع غزة في مهرجان كان السينمائي
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو.. خروج الدفعة الاخيرة من المسلحين وعائلاتهم من ريف حمص الشمالي باتجاه الشمال السوري
الأربعاء, 16 أيار 2018 الساعة 19:48 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
تجهيز 70 حافلة ضمن الدفعة الرابعة تقل إرهابيي ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي
اقرأ المزيد...
بالخريطة..الطرقات الرئيسية بين المحافظات بعد تأمين اوتوستراد حمص حماه
الرئيس الأسد يترأس الاجتماع الربعي للجنة المشتركة لبرنامج جريح الوطن
خلال تمشيط بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي: العثور على شبكة خنادق ومقرات وتفكيك عشرات الألغام من مخلفات الارهابيين
قيادة الجيش: إعادة الأمن والأمان إلى 65 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي
نموذج نهائي لمدينة داريا من أربعة مخططات تنظيمية
مديرية مال الزبداني في الخدمة من جديد لتسهيل معاملات المواطنين
90 % من أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية بالحولة انجزت وتأمين التيار لعدد من القرى
تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي خالية من الارهابيين
جبهة النصرة لا تنوي حل نفسها
شهيدان و 19 اصابة جرّاء قذيفة سقطت في محيط جسر فيكتوريا بدمشق
ساعات الدوام في الجهات العامة خلال رمضان من 9 صباحاً وحتى 3 ظهراً
خروج دفعة جديدة من إرهابيي الحولة وتلبيسة الى إدلب
بالصور.. الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة والألغام داخل أوكار الإرهابيين في الحجر الأسود
عودة الحركة لاوتستراد دمشق- حمص الدولي.. الوزير حمود: رغم الظروف الاستثنائية انجز المشروع في الوقت المحدد!
بحضور رسمي..افتتاح اوتستراد دمشق-حمص بعد اعادة تأهيله
أضف تعليق
أخبار اخرى
ترامب: مصرون على نزع سلاح بيونغ يانغ النووي
"فلسطين المحتلة...لا يزال الصراع مستمر " بقلم : عادل رضا
الأوروبيون يعانون من عواقب جرائمهم في ليبيا بقلم : أحمد صلاح
النكبة في ذكراها السبعين بقلم : محمد رقية
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأربعاء 2018/5/16من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
القبض على "حكم" بعد احتسابه ركلة جزاء خاطئة
بالصور.. اوتستراد دمشق-حمص الدولي بعدسة مراسل جهينة نيوز.. قبيل افتتاحه رسمياً
بحضور رسمي..افتتاح اوتستراد دمشق-حمص بعد اعادة تأهيله
الأكثر مناقشة
الحذر الحذر فمقتدى يُخطط لانقلاب عسكري ..بقلم: سعيد العراقي
زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي يدعو لقتال واشنطن جراء نقل سفارتها الى القدس
الأسد يؤدب ترامب : عليه أن يمثل أخلاق شعبه لا أخلاقه الخاصة
الحرس الثوري: سنواصل الصناعة النووية ما لم تقدم اوروبا الضمانات!
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.