مخزونات النفط الأميركية تهبط للأسبوع الماضي

جهينة نيوز

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الانتاج، وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أيار (مايو) الجاري في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 763 ألف برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في «كاشينغ» في ولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 53 ألف برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 149 ألف برميل. وزادت معدلات التشغيل في المصافي بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 3.8 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع توقعوا انخفاضاً قدره 1.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 92 ألف برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 2.2 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 411 ألف برميل يومياً إلى 5.04 مليون برميل يومياً.

المصدر رويترز