إسرائيل تقول إن احتجاجات غزة كبحتها حماس بعد تحذير مصري

جهينة نيوز

قال وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن " قياديا في المخابرات المصرية حذر اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس من أن القاهرة "تعرف ولديها أدلة" على أن حماس تمول الاحتجاجات وترسل الناس إلى السياج الحدودي لكي يصبحوا "ذخيرة حية، نساء وأطفال، بدلا من القذائف والصواريخ".

وأضاف كاتس في مقابلة مع راديو إسرائيل إن المسؤول المصري أوضح لهنية "بصورة قاطعة أنه إذا استمر هذا الوضع، سترد إسرائيل وستتخذ خطوات أعنف، ولن تتدخل مصر ولن تساعد".

وأضاف كاتس "عاد هنية إلى غزة، وأعطت حماس أمراً... وبأعجوبة، انحسر هذا الاحتجاج العفوي لجماهير لم يعد بإمكانها تحمل الوضع".

ونفت حركة حماس تعرضها لأي ضغوط من مصر لكبح الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أسابيع وقالت إن المظاهرات ستستمر حتى مع تجمع أعداد أقل بكثير من الفلسطينيين في خيام الاحتجاج.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس "لا يوجد وساطات مع الحركة بخصوص وقف مسيرات العودة، وقد استمرت هذه المسيرات يوم أمس وبعد يوم من ارتكاب الاحتلال مجزرة ضد الشعب الأعزل في غزة، وستستمر حتى تحقيق كل أهداف شعبنا من ورائها وفي مقدمتها كسر الحصار".

وفي مؤتمر صحفي أقيم في مخيم احتجاج اليوم حثت فصائل فلسطينية بينها حماس وحركة الجهاد الإسلامي على المشاركة في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة.

المصدر BBC