شركة توتال تقول إنها ستنسحب من مشروع للغاز في إيران

جهينة نيوز

قالت شركة توتال في بيان إنها لن نكون في موقع يسمح له بالاستمرار في مشروع بارس الجنوبي ١١.

وأضافت الشركة أنه يتوجب عليها وقف عملياتها قبل الرابع من تشرين الثاني هذا العام إلا في حالة حصولها على إعفاءات أميركية بدعم فرنسي وأوروبي.

وجاء في البيان "توتال أكدت مرارا أنها لا تستطيع تحمل التعرض لعقوبات أمريكية ثانوية.

يذكر ان شركة النفط الوطنية الايرانية كانت قد وقعت في العام الفائت اتفاقية مبدئية لتطوير المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبي' في اطار انموذج جديد من الاتفاقيات النفطية مع كونسرتيوم مؤلف من شركة 'توتال' وشركة النفط الوطنية الصينية و'بتروباس' الايرانية.

المصدر وكالات