وقفة تضامن مع غزة في مهرجان كان السينمائي

جهينة نيوز

انضم ممثل هوليوود بينيسيو ديل تورو إلى الفلسطينيين في مهرجان كان السينمائي الثلاثاء في مظاهرة ضد قتل الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين على حدود غزة.

و رفعت الممثلة الفرنسية اللبنانية الأصل منال عيسى شعار "أوقفوا الإعتداء على غزّة"، أثناء مرورها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

وكانت عيسى تشارك إلى جانب المخرجة السورية غايا جيجي، والمخرج إيتين كالوس في عرض فيلم Solo: A Star Wars Story.

وشكل عشرات الأشخاص دائرة ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطيني في مدينة كان بجنوب فرنسا.

وقالت مي عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية: “إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم”.

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان كان السينمائي.

يذكر أن 60 فلسطينيا استشهدوا قتلا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية في احتجاجات اليوم الذي فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس.