خلال تمشيط بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي: العثور على شبكة خنادق ومقرات وتفكيك عشرات الألغام من مخلفات الارهابيين

جهينة نيوز

عثرت وحدات من الجيش على شبكة من الخنادق ومقرات من مخلفات الإرهابيين خلال تمشيط بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي تمهيداً لدخول وحدات قوى الأمن الداخلي إليها.

وأفاد مصدر ميداني بأن عناصر الهندسة في الجيش أزالت السواتر الترابية والمتاريس الإسمنتية وفككت عشرات الألغام على المدخل الرئيسي لبلدة حربنفسه زرعها الإرهابيون قبيل إخراجهم إلى شمال سورية.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة فككوا 10 عبوات ناسفة على مدخل سكة القطار المؤدي إلى وسط البلدة وعثروا أثناء فتح الطرق إلى مركز ناحية بلدة حربنفسه على غرف عمليات وشبكة خنادق للإرهابيين قرب سكة القطار بطول 3 كيلومترات.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط مقرين لمتزعمي تنظيمي ما يسمى “لواء الحق” و”لواء الأنصار” الإرهابيين، مبيناً أن عمليات التمشيط شملت جميع المباني الحكومية تمهيداً للبدء بإعادة ترميمها وتفعيلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت منطقة حربنفسه خالية من الإرهاب أول أمس بعد إخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي.

سانا