هيئة الاركان الايرانية: العد العكسي لانهيار الكيان الصهيوني بدأ وسيزول الى الابد قريبا!

جهينة نيوز

اعتبرت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بان العد العكسي لانهيار الكيان الصهيوني قد بدأ مؤكدة بان هذا الكيان سيزول الى الابد في المستقبل غير البعيد.

وفي بيان اصدرته اليوم الاربعاء دانت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الخطوة الاستفزازية والشيطانية للرئيس الاميركي بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس المحتلة.

واضاف ان قرار اميركا المثير للفتنة بنقل سفارتها الى القدس والاعتراف به عاصمة للكيان الصهيوني قد كشف امام العالم مرة اخرى طبيعة هذه الحكومة الاجرامية في اثارة الشغب وزعزعة الامن في المنطقة.

وتابع البيان، ان الخطوة الوقحة التي اقدم عليها ترامب تزامنا مع يوم النكبة والذكرى السبعين لتاسيس الكيان الصهيوني واحتلال فلسطين، وخلافا لتصور المخططين له، لن تؤدي الى ترسيخ الركائز الهشة وعديمة الجذور لهذا الكيان بل ستكون الدماء الطاهرة للشهداء والمجاهدين الفلسطينيين خاصة الاطفال والنساء والشيوخ الابرياء بشرى لنمو واتساع انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد هذه الخطوة العدوانية.

واستهجن البيان الصمت المميت للاوساط الدولية والحكومات الاسلامية تجاه المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل والمظلوم والتي ادت الى استشهاد اكثر من 60 شخصا وجرح نحو 3 آلاف اخرين (منذ يوم الاثنین ذكرى النكبة) واضاف، ان العد العكسي لانهيار الكيان الصهيوني المتهرئ قد بدأ ولاشك ان هذا العمل الاجرامي سيساعد في تلاحم ووحدة الشعوب الاسلامية والداعية للحق، وبناء على الوعد الالهي، سيزول هذا الكيان الاحتلالي الى الابد في المستقبل غير البعيد.

وكالة فارس