هجوم انتحاري يستهدف مجلس عزاء شمالي بغداد ويودي بحياة عدد من المدنيين

جهينة نيوز

أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من المواطنين، باعتداء إرهابي قرب مجلس عزاء في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح المركز في بيان نشرته "سبوتنيك" أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن من التصدي لانتحاري يرتدي حزاما ناسفا بالقرب من إحدى مجالس العزاء، ضمن منطقة الطارمية – حصيوة، شمالي بغداد، مما تسبب بمقتل وجرح عدد من المواطنين.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن مركز الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية العراقية تقوم بتطويق وتفتيش منطقة 14 رمضان بقضاء الطارمية شمالي بغداد بعد أن أقدمت عناصر مسلحة على إطلاق النار نحو مجموعة من المواطنين العزل ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وبين المركز حينها، في بيان: "بعد العمليات الاستباقية التي نفذتها قطعاتنا الأمنية شمالي بغداد ضد الخلايا النائمة وقتل العديد من الإرهابيين فقد أقدمت بقاياهم على استهداف المواطنيين العزل من خلال إطلاق النار عليهم في إحدى القرى النائية في الطارمية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى".

ويعتبر قضاء الطارمية، من مناطق حزام بغداد، التي تشهد عمليات تفتيش من قبل الأجهزة الأمنية، لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.