صواريخ "كاليبر" الروسية ستدخل الخدمة الدائمة في البحر المتوسط

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صواريخ "كاليبر" المجنحة ستدخل الخدمة الدائمة في البحر الأبيض المتوسط بسبب وجود تهديدات بحدوث اعتداءات من قبل الارهابيين في سوريا.

وقال بوتين خلال اجتماع عسكري: "على خلفية وجود تهديد حدوث اعتداءات للارهابيين الدوليين في سوريا فإن بواخرنا في البحر المتوسط الحاملة لصواريخ "كاليبر" ستدخل الخدمة الدائمة".

وقال بوتين اليوم الأربعاء في مؤتمر عسكري: "أشير بخصوصية إلى الأعمال المنسقة تنسيقا جيدا من الطاقم وسفننا والغواصات خلال العملية العسكرية في سوريا، ضربات الصواريخ المجنحة، العمل الفعال للطائرات من على متن حاملات الطائرات، وجهت أضرار جسيمة للإرهابيين، ودمرت مواقع مهمة من البنية التحتية".

وشدد الرئيس الروسي على أن كل هذا أصبح ممكنا بسبب الحفاظ على الاستعداد القتالي المرتفع للقوات البحرية، مضيفا أن "رفع القدرات القتالية للأسطول وممارسة البعثات البحرية لمسافات طويلة والتمارين والتدريب يجب أن تستمر بكل تأكيد".

واستخدمت القوات المسلحة الروسية هذه الصواريخ لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا مرارا.

وكانت المرة الأولى التي سقطت فيها صواريخ " كاليبر" على مواقع الإرهابيين من تنظيم "داعش" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2015.

سبوتنيك